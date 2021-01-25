Амстердам, , 17:57 — REGNUM Полиция Нидерландов во время разгона протестующих против ужесточения карантинных ограничений создала угрозу для жизни одной из участниц акции протеста, сообщают 25 января очевидцы в Twitter.

Несмотря на зимнее время года? полиция применила водометы.

В одну из протестующих струя водомета попала с близкого расстояния, отчего она ударилась о мостовую. В Twitter опубликованы фото «жертвы произвола полиции» с залитым кровью лицом.

Напомним, покидающий пост премьер-министра Нидерландов Марк Рютте назвал протесты против введения комендантского часа из-за COVID-19 «преступным насилием». Действия полиции при этом он оценил как «адекватные».

Как сообщало ИА REGNUM, в целом ряде нидерландских городов прошли акции протеста против комендантского часа.

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