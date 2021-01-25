Могадишо, , 17:49 — REGNUM Контроль правительственных войск Сомали над ранее занятым боевиками городом Белед-Хаво (автономный регион Джубаленд) возвращён, сообщает 25 января Somali Guardian.

Об этом заявил министр информации Сомали Осман Абукар Дуббе. Он уточнил, что федеральные войска при освобождении Белед-Хаво взяли в плен около ста боевиков.

По его данным, боевики, захватившие накануне, 24 января, Белед-Хаво получили поддержку из соседней Кении в виде регулярных войск. Командует боевиками Абдирашиду Джанану — экс-министр безопасности Джубаленда.

Добавим, что из-за вооружённых атак в Белед-Хаво погибли 11 человек, большинство из которых — дети, 24 человека ранены.

Напомним, Сомали обвиняет Кению во вмешательстве в его внутренние дела. В середине декабря минувшего года Могадишо разорвал отношений с Найроби.

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