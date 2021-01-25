Киев, , 17:19 — REGNUM В парламент Украины за период новогодних каникул и локдауна не поступало предложений о рассмотрении кадровых изменений в правительстве.

Об этом на брифинге сегодня, 25 января, сообщил глава Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответственно, отметил Разумков, о назначении или увольнении каких-либо министров речь не идет.

«На сегодня представлений от монобольшинства, от кабинета министров Украины в Верховную раду не поступало… Есть процедура, она очень простая — фракция подает представление премьер-министру, премьер-министр после этого вносит кандидатуру того или иного министра в Верховную раду. На сегодня таких инициатив не было», — уточнил спикер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский не раз заявлял о возможности оперативного увольнения какого-либо министра, если результаты его работы не будут устраивать первых лиц страны.

Главной кадровой интригой остается возможное назначение и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренковице-премьером по вопросам энергетики, но официально документы в Раду на это голосование еще не подавали.