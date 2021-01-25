Ярославль, , 17:15 — REGNUM 25 января Кировский районный суд Ярославля принял решение арестовать организатора несанкционированного шествия 23 января Елену Лекиашвили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Молоток судьи Pixabay.com

«Елена Лекиашвили признана виновной в совершении адм. правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), ей назначено административное наказание в виде 10 суток административного ареста. Судом установлено, что Лекиашвили совершила действия по организации несогласованного публичного мероприятия — шествия — путем проведения предварительной агитации», — рассказали в Ярославском областном суде.

Елена Лекиашвили была задержана непосредственно 23 января. На акцию пришло около полутора тысяч человек.

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