Екатеринбург, , 17:05 — REGNUM Депутаты Екатеринбургской городской думы могут получить до 57,5 тыс. рублей ежемесячной компенсации. Соответствующий проект решения размещён на сайте представительного органа.

Данные выплаты являются компенсациями за деятельность депутатов. Эти средства выдают на работу с избирателями и деятельность, связанную с функционированием думы, а также на освещение своей деятельности в СМИ.

Гордума проголосует по данному вопросу на ближайшем заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дума Екатеринбурга отказалась повышать налог на дорогую недвижимость.

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