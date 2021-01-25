Бишкек, , 16:37 — REGNUM Проект новой конституции Киргизии будет окончательно доработан уже до конца текущей недели. Об этом сегодня, 25 января, заявил член конституционного совещания, экс-заместитель председателя фонда госимущества Нурлан Шерипов, передает госагентство «Кабар».

По словам бывшего чиновника, вскоре после этого проект Основного закона передадут на рассмотрение и утверждение республиканского парламента.

«Мы несколько раз рассмотрели статьи в проекте. Мы его усовершенствовали, провели юридический и лингвистические анализ», — резюмировал Шерипов.

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