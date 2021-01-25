Бишкек, , 16:36 — REGNUM Возле здания министерства здравоохранения Киргизии проходит митинг родственников киргизстанцев, погибших во время вспышки коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Участники акции винят в их гибели бывших и нынешних чиновников минздрава, которые, как считают собравшиеся, проявили преступную халатность при организации работы медицинских учреждений во время пандемии.

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Митингующие требуют уволить и наказать заместителя министра здравоохранения Мадемина Каратаева и главного пульмонолога страны Таланта Сооронбаева — за несвоевременное введение новых протоколов лечения.

Также собравшиеся перед зданием минздрава киргизстанцы потребовали «не мешать работать нормальным врачам» и «прекратить оказывать давление на нормальных и по-настоящему работающих медиков».

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