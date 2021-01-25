Женева, Швейцария, , 16:35 — REGNUM Пятый раунд заседаний Конституционного комитета Сирии начался 25 января в Женеве (Швейцария), сообщает Anadolu.

На заседании присутствуют 45 делегатов, в том числе 15 представителей правительства Сирии, 15 делегатов от сирийской оппозиции и 15 представителей неправительственных организаций (НПО). Делегацию сирийского правительства возглавляет Ахмед Кузбари.

В 12:30 мск состоялось первое заседание комитета, председательствовал на котором спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсон. Сопредседатель — глава Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии Хади Аль-Бахра.

Встреча проходит без СМИ — из-за карантинных ограничений. Только фоторепортерам ООН разрешено присутствовать на заседаниях.

Добавим, что основной темой встречи является вопрос об основных принципах конституции Сирии. Комитет будет заседать всю неделю, включая 29 января.

Напомним, предыдущий, четвёртый раунд заседаний Конституционного комитета Сирии, проходил 30 ноября — 4 декабря 2020 года. Педерсон и сирийская оппозиция на той встрече заявили о необходимости приступить к этапу написания текста конституции.

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