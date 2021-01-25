Москва, , 16:30 — REGNUM В планах строительства парламентского центра нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы журналистов.

«В планах этого нет. Моя личная позиция — заниматься этим надо, когда решены проблемы граждан», — сказал Володин.

Он отметил, что здание Госдумы на Охотном Ряду «старое, но приспособленное».

"Да, помещении не хватает, депутаты находятся в стесненных условиях… Но мы за время ряд вопросов решили и будем двигаться поэтапно», — сказал Володин.

Он обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются депутаты в зале заседаний — старая вентиляция и подлатанная кровля.

«Реконструкция зала заседаний нам обойдется в десятки раз меньше. Но мы отложили планы, исходя из ситуации в экономике», — отметил Володин.

В ходе Госсовета лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил актуальность строительства нового парламентского центра.