Киев, , 16:23 — REGNUM Большинство фракции «Слуга народа» поддержит назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко первым вице-премьером по вопросам энергетики, но это не значит, что голосов точно хватит.

Об этом на брифинге сегодня, 25 января, заявил глава комитета по вопросам финансов, один из лидеров фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гетманцев отметил, что вопрос о «полноценном» назначении Юрия Витренко будет рассматриваться на фракции «Слуга народа"сегодня вечером. При этом ему трудно ответить, что будет ли вновь провалено назначение Витренко или голосование увенчается успехом.

«Вопрос с газом и тарифами исполняющему обязанности министра энергетики удалось решить, и это положительно… Поэтому прогнозирую, что будет поддержка этой кандидатуры», — считает он.

Вместе с тем, депутат признал, что даже у депутатов «Слуги народа» есть много вопросов к Витренко, не говоря уже о других фракциях.

ИА REGNUM напоминает, что 18 декабря вопрос назначения бывшего исполнительного директора компании «Нафтогаз» Юрия Витренко на должность вице-премьера — министра энергетики уже выносили на рассмотрение Рады. Тогда за назначение Витренко проголосовали только 186 народных депутатов при 226 необходимых, причем очень мало голосов в поддержку кандидата дала именно «Слуга народа». После этого в правительстве в обход Рады назначили Витренко и.о. министра энергетики.