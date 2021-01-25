Москва, , 16:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал верить президенту РФ Владимиру Путину, а не распространяемым про него фейкам, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

«Нужно верить президенту, а не фейкам», — заявил Володин, комментируя «расследование» о якобы дворце Путина в Геленджике.

«Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности, но я ни разу не видел, что он посещал это место. Почему ему это приписывают?» — возмущен спикер Госдумы.

Понятно, что все угрозы идут непосредственно в Путина, говорит он.

«Никакой другой институт не заменит института президента. Пойдет разрушение страны», — рассуждает Володин. — «Страну хотят разрушить через противостояние, которое хотят свести к гражданской войне. И угрожая этим, хотят, чтобы пришли лояльные Западу и США политики… Им нужна Россия 90-х».