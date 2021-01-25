Брюссель, , 16:29 — REGNUM Согласно новому исследованию, 2020 год стал для Евросоюза самым экологически чистым в мире с точки зрения электроэнергетики. Об этом 25 января сообщает портал RENEWS.BIZ.

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Исследовательский центр Ember и германский научно-исследовательский институт Agora Energiewende обнаружили, что в 2020 году возобновляемые источники энергии впервые обогнали ископаемое топливо в качестве основного источника электроэнергии в ЕС, произведя 38% электроэнергии, тогда как на долю ископаемого топлива пришлось всего 37%.

Эта трансформация была вызвана быстрым ростом производства ветровой и солнечной энергии, которая с 2015 года почти удвоилась и составила одну пятую всей мощности электроэнергии, выработанной в ЕС в 2020 году, говорится в отчете «Европейский энергетический сектор в 2020 году».

Самые высокие показатели выработки энергии из ветра и солнца наблюдались в Дании (61%), Ирландии (35%), Германии (33%) и Испании (29%).

С 2015 года производство угля в ЕС сократилось вдвое из-за роста объемов производства ветровой и солнечной энергии. В 2020 году выработка угля упала на 20% и используется в производстве всего 13% всей электроэнергии в Европе. Для сравнения, в 2020 году производство газа упало всего на 4%.

« Примечательно, что Европа достигла этого знаменательного момента в начале десятилетия глобальных действий по борьбе с изменением климата , — сказал Дэйв Джонс, старший аналитик Ember по электроэнергетике и ведущий автор отчета. — Б ыстрый рост объёмов производства ветровой и солнечной энергии привел к сокращению использования угля, и это только начало. Европа полагается на ветровую и солнечную энергию, чтобы не только отказаться от угля к 2030 году, но и отказаться от производства газа, заменить возобновляемой энергией закрывающиеся атомные электростанции и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию за счет электромобилей, тепловых насосов и электролизёров ».

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