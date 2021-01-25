Пермь, , 16:12 — REGNUM Бывшему мэру Перми Дмитрию Самойлову предлагают отказаться от награждения Почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Как сообщила на своей странице в соцсети депутат гордумы Вероника Куликова, в депутатском корпусе спрашивают об отношении к награждению экс-градоначальника.

«Я могу понять желание депутатов от «ЕР», которые из партийной солидарности выступают в поддержку этой идеи. Однако я, как руководитель фракции «Справедливая Россия» в городской думе, данную инициативу не поддерживаю», — заявила Куликова.

Она подчеркнула, что награда — это в конкретном случае признание заслуг Дмитрия Самойлова в социально-экономическом развитии города чего депутат сделать не может.

Как считает Вероника Куликова, за период осуществления Самойловым полномочий главы муниципалитета демографическая ситуация в Перми ухудшилась, проблема аварийного жилья осталась нерешенной, строительство и ремонт социальных объектов велись с серьезными задержками и скандалами. При этом с его подачи были приняты меры, существенно ухудшившие положение малого и среднего бизнеса. Я говорю о ситуации с НТО и отменой ЕНВД.

Как провальную депутат оценила и транспортную реформу, которая не просто продемонстрировала профнепригодность ряда чиновников, кого сам глава города считал эффективными управленцами, так еще и привела к серьезным убыткам бюджета, ухудшила положение и местных перевозчиков, и пассажиров городского транспорта.

«Предлагаю Дмитрию Ивановичу поступить достойно, по-мужски и отказаться от незаслуженной награды», — сказала Куликова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Самойлов руководил городом с 2014 года. В декабря 2020 года он досрочно сложил полномочия градоначальника в связи с переходом на работу в краевой правительство.

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