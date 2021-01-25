Москва, , 16:15 — REGNUM Депутаты Госдумы осуждают вовлечение детей в несанкционированные митинги и обещает реакцию, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

«Мы осуждаем вовлечение детей в политику. Детей нельзя приводить на несанкционированные митинги», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«За использование детей должны отвечать те, кто их собирал, кто их призывал. Эти вопросы будут предметом обсуждения, изучения. Реакция будет», — обещает Володин.

Комментируя прошедшие несанкционированные митинги, он также подчеркнул, что нет оправдания тем, кто призывал подростков принять участие в незаконных акциях, организаторы ожидали, что будет «сакральная жертва».

Володин сообщил, что парламентарии изучат правоприменительную практику действующих законов, после чего могут быть предложены новые меры, — но прежде всего анализ.

«Будем изучать правоприменительную практику. Я буду встречаться и с родителями, и с учителями. Думаю, мои коллеги тоже. Нам всем надо работать», — рассуждает он.

Говоря о предложении депутата Госдумы Евгения Марченко («Единая Россия») ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних на митинги, Володин подчеркнул необходимость его всестороннего обсуждения.

«Чтобы выйти на эффективное решение, его надо всесторонне обсуждать», — сказал председатель Госдумы.