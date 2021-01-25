Подгорица, , 16:03 — REGNUM Представители Европейского союза (ЕС) и правительства Черногории намерены 26 января подписать финансовое соглашение о поддержке ЕС сектора здравоохранения на сумму 9,5 млн евро.

Средства в основном предназначены для борьбы с эпидемией коронавируса.

Инфоцентр ЕС объявил, что на пресс-конференции после подписания выступят посол ЕС в Черногории Оана Кристина Попа, главный переговорщик с ЕС Зорка Кордич и министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович. Конференция состоится в инфоцентре ЕС в 11:00.