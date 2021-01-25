Джакарта, , 16:01 — REGNUM В общей сложности 186 солдат вооруженных сил Индонезии выполнили миротворческую миссию в Ливане, сообщает Kompas.

«Эта оперативная группа прибыла в Индонезию 20 января 2021 года и пять дней провела на карантине», — говорится в заявлении индонезийских вооруженных сил.

В Индонезии солдат поблагодарили за их достижения и самоотверженность при выполнении миротворческой миссии в Ливане.

Как сообщало ИА REGNUM, береговая охрана Индонезии захватила нефтяной танкер MT Horse под флагом Ирана и танкер MT Frea под флагом Панамы.

Читайте ранее в этом сюжете: Береговая охрана Индонезии захватила два иностранных танкера