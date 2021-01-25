Брюссель, , 15:56 — REGNUM Еврокомиссия потребовала от компании AstraZeneca разъяснений в связи с объявлением о сокращении на 60% поставок вакцин в Евросоюз. Об этом заявил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер.

По его словам, Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис направила письмо руководству компании, потребовав дополнительных разъяснений.

«Ввиду серьезности ситуации вопрос о поставках в ЕС будет обсуждаться сегодня на заседании Управляющего совета компании с участием представителей ЕС», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на своей странице в Twitter сообщила, что компания AstraZeneca более чем вдвое сократит поставки вакцины от коронавируса по контракту с Евросоюзом в первом квартале 2021 года.

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