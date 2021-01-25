Брюссель, , 15:55 — REGNUM Первое в нынешнем году заседание военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) состоится 27 января. Об этом 25 января сообщает пресс-служба НАТО.

«Военный комитет, высший военный орган НАТО, проведет свое первое заседание в 2021 году на сессии начальников штабов обороны 27 января», — говорится в сообщении и добавляется, что председательствовать на заседании будет глава Военного комитета альянса Стюарт Пич.

Кроме того, указывается, что на встрече главнокомандующие союзников обсудят операции, миссии и деятельность НАТО, и проведут встречу со своими партнерами по операциям «Решительная поддержка», «Миссия НАТО в Ираке» и «Силы Косово».

«Они рассмотрят прогресс в согласовании концепции сдерживания и обороны Евроатлантического региона, а также завершат свои рекомендации по концепции военного краеугольного камня НАТО. Затем группа рассмотрит текущие и будущие угрозы наряду с обсуждением уроков, извлеченных из пандемии COVID-19», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны НАТО не должны вмешиваться в политику Турции.