Киев, , 15:48 — REGNUM Парламент Украины в ближайшее время будет рассматривать закон об оружии, заявил на брифинге 25 января глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Спикер отдельно подчеркнул, что это еще не закон о легализации оружия, а закон об оружии вообще (официально законопроект называется «Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» — ИА REGNUM). Разумков заявил, что рассмотрение документа «точно будет не простым».

«Законопроект стоит в повестке дня, в ближайшее время он попадет в Верховную раду и будет рассматриваться в зале», — сказал спикер.

Вместе с тем, глава парламента категорически отказался обсуждать шансы на его принятие, заявив, что говорить об уровне поддержки слишком рано.

ИА REGNUM напоминает, что ранее профильный комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности одобрил проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Документ не меняет радикально нынешнюю систему, но вводит ряд новшеств — удостоверение владельца оружия (по аналогии с водительскими правами), и отдельный технический паспорт на каждую единицу оружия.

Стоит отметить, что на Украине периодически поднимается вопрос о легализации оружия — за это выступают и отдельные политики парламента нынешнего созыва.