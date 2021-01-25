Киев, , 15:50 — REGNUM Кассационный административный суд Украины закрыл дело о переименовании Кировограда в Кропивницкий. Об этом заявила адвокат Алёна Лешенко 25 января в эфире телеканала NewsOne.

«Производство было закрыто по ходатайству стороны ответчика, Верховной рады… Сегодня большинство граждан нашего государства получили ответ, что доступа в этот суд в этой стране нет», — сказал она.

Адвокат отметила, что у суда нет оснований для закрытия данного дела.

«Кассационный административный суд не уполномочен толковать полномочия Верховной рады, таким решением он вышел за границы своих полномочий. Конечно, данное решение мы будем оспаривать в Большой палате Верховного суда», — заявил депутат Верховной рады, представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), бывший губернатор Кировоградской области Сергей Ларин.

Напомним, ранее пресс-служба ОПЗЖ обвинила власти Украины в попытках переписать историю, оголтелой декоммунизации и дискриминации русскоязычного населения страны.

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