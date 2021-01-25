Кострома, , 15:40 — REGNUM За последние три месяца в Костромской области по собственному желанию уволились главы 5 районов. Корреспондент ИА REGNUM попросил экспертов высказать мнение о том, с чем связана серия увольнений и стоит ли жителям районов опасаться введения непрямых выборов глав.

Трудовая книжка Legalneed.ru

По убеждению доктора политических наук Александра Зайцева, таким образом губернатор избавляется от «недостаточно лояльных» глав районов, заменяя их «более послушными».

«Сейчас главы территориальных органов самоуправления — полные марионетки глав субъектов федерации. Конкретно в Костроме самоуправление завершилось на Коробове и Переверзевой (экс-мэры Костромы — ИА REGNUM). Кадровые перестановки на местном уровне власти, ничего в принципе не меняющем, осуществляют главы регионов. В настоящее время мы видим зачистку Ситниковым недостаточно лояльных к нему глав районов на более послушных. Об этом свидетельствует системный характер внешне не связанных другом с другом отставок. Фактически же это маркеры новой внутренней политики администрации области».

С ним не согласились другие комментаторы. Как считает костромской политолог Николай Сорокин, губернатор просто переставляет управленцев «на шахматной доске» с тем, чтобы повысить эффективность их работы. По мнению эксперта «нужно обладать большой фантазией», чтобы увидеть в увольнениях глав «борьбу с вольнодумием».

«Нужно обладать большой фантазией, чтобы увидеть в этих отставках проявление борьбы со свободомыслием или вольнодумием. У нас все главы и так ходят строем перед губернатором и выполняют его малейшие указания. Никакой собственной позиции, собственной политической активности, тем более оппозиционной, они не проявляют. Полагаю, что Сергей Ситников просто тасует эту колоду карт, думая, на каких участках работ тот или иной глава пригодится эффективнее и лучше. Что касается вероятности введения муниципальной реформы с непрямыми выборами глав — конечно, исключать в нашей стране ничего нельзя, но думаю, областная администрация в этом не заинтересована. Представьте — вдруг избиратели узнают, что они не будут избирать главу муниципалитета, у них это право отбирают. Неминуемо возникнет раздражение, которое самым непосредственным образом скажется на увеличении протестного голосования и явке на выборах в Госдуму. И то и другое областным властям явно не нужно, потому что перед кремлём они должны показать максимально высокую явку и минимальное протестное голосование», — сказал Сорокин.

Скептично о теории Зайцева высказался и заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко»Александр Субботин. Как утверждает эксперт, правильнее всего случившееся будет называть кадровыми перестановками. По его мнению, администрация области может объединить муниципальные выборы с выборами в Госдуму и провести в муниципалитеты новые лица.

«Полагаю, муниципальная реформа с введением назначения глав районов в Костромской области маловероятна. Во-первых, это навредит репутации областных властей. Для жителей районов это будет неприятно. Люди могут ещё больше разочароваться в выборах — явка на областных и федеральных выборах и так снижается, такие действия могут ударить по явке на выборах в Госдуму в сентябре, чего властям региона не хотелось бы. Во-вторых, власть и так контролирует и выборы, и районных глав. Уволившихся глав нельзя назвать нелояльными или оппозиционными, увольнения части из них связаны с карьерными продвижениями, к тому же у ряда глав могли иметь место личные обстоятельства. В третьих, в этом году грядут выборы в Государственную думу, с которыми могут объединить муниципальные выборы и провести новые лица. Администрация могла посмотреть явку, посчитать рейтинги и принять решение забрать более полезные и обладающие нужными им компетенциями кадры к себе, а на муниципальные выборы выставить новые лица. Но, если предположить, что реформа всё-таки будет, то она увязывается с новой версией Конституции, где муниципальные органы входят в единую систему публичной власти. Реформа вполне может быть частью этого объединения и уменьшения и без того скудных полномочий муниципалитетов, что конечно будет способствовать дальнейшей деградации институтов власти», — полагает Александр Субботин.

Отметим, что начальникуправления по вопросам внутренней политики Нина Лихачёва на связь с корреспондентом ИА REGNUM выходить отказалась. Как пояснил на условиях анонимности ИА REGNUM один из уволившихся глав, в ряде случаев к принятию таких решений управленцев могла спровоцировала ситуация с пандемией коронавируса — главам стало сложнее выполнять требования областных властей, где-то сказалось «банальное выгорание и усталость от государевой службы».

Напомним, первым в Костромской областиполномочия сложил глава Кологривского района Роман Милютин. За ним последовал глава Нерехты и Нерехтского района Игорь Малякин, глава городского округа Мантурово Алексей Смирнов, глава администрации Красносельского района Николай Хомяков, глава Антроповского района Дмитрий Урядников. В двух случаях главы пошли на повышение, заняв посты в областной администрации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области уволился очередной глава района