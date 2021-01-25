Москва, , 15:39 — REGNUM Несмотря на официальные заявления Москвы и наличие большого количества фейков в связи с проводимыми в России несанкционированными акциями, такой же реакции со стороны американских интернет-гигантов по их выявлению и блокировке, как это было в случае с контентом бывшего американского президента США Дональда Трампа, не наблюдалось. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Она подчеркнула, что есть огромное количество примеров того, как соцсети, чьи штаб-квартиры расположены в США, демонстрировали всему миру, как они умеют модерировать внутриамериканский контент, однако в случае с Россией «такой модерации не происходило».

«Получается, они нарушают сами правила сообщества, которые сами же и написали, зная, чем им это грозит», — констатировала российский дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в разных городах России 23 января прошли несогласованные с местными властями акции в поддержку российского блогера Алексея Навального. В посольстве США в РФ заявили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты» и «свободу выражения мнений», а также, что наблюдают за сообщениями о протестах российских городах.

В этой связи американскому послу Джону Салливану был заявлен протест. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел с ним беседу, указав на «необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм».