Москва, , 15:30 — REGNUM Соболезнования родным и близким в связи с кончиной экс-главкома ВМФ России адмирала флота Феликса Громова выразил президент РФ Владимир Путин, сообщает 25 января пресс-служба Кремля.

«Феликс Николаевич посвятил жизнь защите Отечества, развитию Военно-морского флота и сохранению его славных традиций», — говорится в опубликованной телеграмме.

По словам главы государства, адмирала Громова уважали и ценили за высокую компетентность, требовательность к себе и подчиненным, за верность избранной профессии. Таким его навсегда запомнят родные, друзья и сослуживцы.

Как сообщало ИА REGNUM, адмирал флота Феликс Громов скончался 22 января в возрасте 83 лет у себя на даче. Причина смерти не называлась. Военно-морским флотом России Громов командовал с 1992 по 1994 год.