Сельское поселение Завидово, Тверская область, , 15:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин заинтересовался темой виноделия и хотел бы работать в этой сфере. Об этом 25 января он заявил на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.

Винсент ван Гог. Красные виноградники в Арле. 1888

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"Не как бизнесом, а как видом деятельности, я бы этим позанимался. У нас советник есть, Борис Титов, который является владельцем крупной нашей компании с хорошим бекграундом, ещё князю Голицыну это, по-моему, принадлежало всё», — заявил Путин.

Президент отметил, что в фильме про якобы принадлежащий ему дворец в Геленджике его заинтересовала эта тема, тема виноделия.«Я когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему (Титову). Но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права. Вот сейчас мы закон приняли — я в этом кое-что начинаю понимать. Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому что это плохо — наоборот, нет, я считаю, что очень благородное занятие… но это не моё совсем», — указал он.

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