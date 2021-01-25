Москва, , 15:42 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил на встрече с главой МИД Южной Осетии Дмитрием Медоевым его вклад в развитие отношений двух государств. Об этом 25 января сообщает пресс-служба югоосетинского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что дипломаты подвели итоги совместной деятельности за прошлый год, а также заявили о намерении в будущем укреплять межгосударственные отношения. Главы МИД в ходе встрече также подписали план консультаций между ведомствами на 2021 и 2022 годы.

«Сергей Лавров вручил Дмитрию Медоеву нагрудный знак МИД РФ «За взаимодействие» за весомый вклад в развитие отношений Республики Южная Осетия с Российской Федерацией, а также в укрепление безопасности и стабильности в Закавказском регионе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Медоев выразил российской стороне благодарность за поддержку Южной Осетии и пригласил Лаврова посетить Цхинвал.

Стоит отметить, что ранее Медоев посещал Москву с официальным визитом в ноябре 2018 года.

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