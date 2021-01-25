Сельское поселение Завидово, Тверская область, , 15:16 — REGNUM Из всего, что есть в фильме про дворец в Геленджике, якобы принадлежащий президенту России, самого Путина заинтересовал лишь один момент. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.

Следите за развитием событий в трансляции: «Татьянин день в России: Путин общается со студентами — трансляция»

"Из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним — не как бизнесом, а как родом деятельности — это виноделие. Очень хороший вид деятельности, благородный. Там один из моих знакомых хороших с партнёром — партнёр из жизни ушёл уже, его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству — ну вот они занимаются небольшим предприятием», — заявил Путин.

По его словам, фильм по большей части является «компиляцией» отдельных эпизодов.

«Люди, которые там упоминаются… я кого-то знаю. Кто является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то давние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, никогда не видел в глаза, не знаком с ними. Понимаю, что им не хочется близко со мной вставать, потому что кто рядом ни появится, на того сразу санкции накладывают», — указал президент.

«Эти люди — некоторые из них, которых я хорошо знаю — давно занимаются бизнесом, ещё до встречи со мной и знакомства со мной», — подчеркнул он.

Читайте развитие сюжета: Путин рассказал, кем хочет работать после ухода с поста президента России