Сеул, , 14:56 — REGNUM Правительство Южной Кореи решительно осуждает террористический акт в столице Ирака, унесшего жизни более 30 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

В МИД отметили, что терроризм — преступление против человечности, которое не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, а также добавили, что Сеул будет активно принимать участие в международных усилиях по борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 января в Багдаде произошел двойной теракт на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий. Взрывы устроили террористы-смертники.

Жертвами стали 32 человека, ранения получили ещё 110 человек.