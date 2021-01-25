Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Республиканской партии США нужен сильный и неординарный ход, таким ходом могла бы стать ставка на новые и молодые лица, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 января, комментируя высказывания советника экс-президента США Дональда Трампа Джейсона Миллера.

В эфире CNN Миллер заявил, что Трамп не планирует создавать новую политическую партию (как об этом сообщалось ранее) и что цель экс-президента — «вернуть республиканцам сенат и палату представителей в 2022 году».

« Дональду Трампу, на мой взгляд, не по плечу не только создание новой политической партии, но и реальный вклад в то, чтобы «вернуть республиканцам сенат и палату представителей». Его авторитет среди американцев упал очень сильно, и дело тут не в том, что он не смог отстоять свои позиции на выборах, а в том, как он провёл арьегардные бои.

Нужен ли такой «помощник» костяку Республиканской партии, я глубоко сомневаюсь. Им нужен сильный и неординарный ход, и таким ходом могла бы стать ставка на новые и, главное, молодые лица. Нормальный человек всегда поддержит людей в активном возрасте, а не геронтокатов. И времени на это у республиканцев не так много: приход на пост президента США Камалы Харрис, думаю, не за горами.