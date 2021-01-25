Киев, , 14:54 — REGNUM Позиция властей Украины, отказывающихся от использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», является безответственной. Такое мнение 25 января высказал депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

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Как отметил Шурфич, в настоящее время российский препарат «Спутник V» уже применяется в Сербии и Венгрии, а также есть заявка на регистрацию данной вакцины в Германии.

«Я хочу увидеть лицо власти, если в Германии и в других странах Европы начнут использовать для защиты своих граждан «Спутник V» как одну из самых эффективных мер по борьбе с COVID-19. Я считаю, что такая позиция государства является безответственной относительно собственных граждан», — заявил Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине подтвердили 2516 случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 1 194 328.