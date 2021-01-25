Лондон, , 14:49 — REGNUM Возможность ослабления ряда ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, может быть рассмотрена в Великобритании во второй половине февраля. Об этом заявил 25 января премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Sky News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По словам главы британского правительства, в настоящий момент власти изучают поступающие им данные о темпах распространения коронавируса. Более того, отметил Джонсон, к 15 февраля должен закончиться процесс вакцинации наиболее уязвимых категорий граждан — людей старше 70 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

«До этого мы рассмотрим возможность смягчения некоторых мер», — отметил британский премьер-министр.

«Но не забывайте, что эта страна добилась огромного прогресса в сокращении инфекций, я не думаю, что люди хотят, чтобы произошел еще один большой всплеск заболеваемости», — добавил он.

По информации источник телеканала в офисе Джонсона, что глава британского правительства говорил именно о начале до 15 февраля процесса изучения вариантов снятия ограничений, а не о том, чтобы их собственно снимать.