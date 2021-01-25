Страсбург, Франция, , 14:46 — REGNUM Вице-спикер Госдумы («Единая Россия») назвал преждевременным ликование по поводу неподтверждения ПАСЕ полномочий делегации РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

«Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, но это происходит каждый год, для нас это уже рутина. Далее ее мнение будет направлено в комиссию по мониторингу для доклада и в комиссию по регламенту для подготовки заключения. Но решение по подтверждению или не подтверждению полномочий может принять лишь ассамблея общим голосованием. Так что ликование по поводу того, что полномочия российской делегации не были подтверждены, мягко говоря, преждевременное», — сказал Толстой.

Кроме того, ассамблея отклонила предложение о проведении срочных дебатов по Алексею Навальному, так что никакой резолюции с очередными выпадами в адрес России не будет, добавил он.