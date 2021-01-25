Подгорица, , 14:58 — REGNUM Премьер-министра Сербии Анну Брнабич есть кому встретить в Черногории, но вопрос в том, найдет ли она время приехать, заявил на пресс-конференции 25 января премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич и добавил, что правительство не откажется от попыток нормализовать отношения с Сербией. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что Брнабич не сможет поехать в Черногорию, потому что, по его словам, там «некому её встречать».

«Вопрос в том, найдет ли она время приехать и встретиться со всеми, кого бы она хотела видеть в Черногории. Ведь она председатель правительства братской и соседней Сербии», — подчеркнул Кривокапич.

По его словам, граждане Сербии и Черногории хотят нормализации отношений.

«И наш народ не должны волновать технические вопросы, будет ли премьер-министр встречаться с поверенным в делах или послом. И в этом формальном смысле есть кому её встретить», — отметил Кривокапич.