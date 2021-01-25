Грозный, , 14:39 — REGNUM Ликвидированные в ходе спецоперации в Чечне боевики из банды Аслана Бютукаева планировали совершить нападение на здание ФСБ в Грозном. Об этом сообщил руководивший операцией командир спецполка Замид Чалаев.

По его словам, на месте проведения спецоперации были изъяты блокноты, которые находились в рюкзаке Бютукаева.

«В них мы обнаружили записи, свидетельствующие о намерении напасть на здание ФСБ в Грозном», — сказал Чалаев журналистам.

Он уточнил, что в блокнотах были обнаружены координаты расположения здания ФСБ, также обозначен земельный участок, находившийся рядом, там у них была точка сбора.

Напомним, ранее в СКР сообщили, что расследование уголовного дела в отношении главаря банды Аслана Бютукаева и других боевиков, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, ведется давно.

Уже установлено, что в 2007 году Бютукаев и впоследствии также ликвидированный Доку Умаров создали преступную организацию «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ее составе действовала в том числе банда «Рияд-Ас-Салийхин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уничтоженная в марте 2011 года в Ингушетии.