Сельское поселение Завидово, Тверская область, , 14:38 — REGNUM В России стабилизируется эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса. Об этом 25 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами, проходящей в режиме видеоконференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Татьянин день в России: Путин пообщается со студентами — трансляция»

«Сейчас мы обладаем эффективными вакцинами. Они в 13 странах уже зарегистрированы. В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется», — сказал глава государства.

Он добавил, что количество тех, кто выздоровел, превысило число инфицированных пациентов. «Это позволяет снимать введенные ограничения и возвращаться к нормальному учебному ритму», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января в России выявили 3,7 млн случаев заражения коронавирусом. Ежедневный прирост числа заразившихся пациентов снизился до 19,3 тыс. человек.