Сельское поселение Завидово, Тверская область, , 14:33 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России постепенно стабилизируется. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.

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«Сейчас мы обладаем тоже уже известными эффективными вакцинами — они уже в 13 странах зарегистрированы. В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется», — заявил Путин.

«Сегодня слышал доклады соответствующие: у нас количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. А количество инфицированных снижается — их (новых случаев) уже стало меньше 20 тыс. И, кстати говоря, московским властями спасибо большое, их усилия не проходят даром», — подчеркнул он.