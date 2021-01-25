Сеул, , 14:36 — REGNUM Министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги провел 25 января видео-встречу с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства стратегии и финансов.

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По их словам, стороны договорились укрепить сотрудничество в сфере здравоохранения, чтобы справиться с распространением коронавируса.

Умурзаков выразил признательность правительству Южной Кореи за оказание помощи в борьбе с пандемией, включая отправку медицинских экспертов, средств защиты и другие товары, необходимые в борьбе с пандемией. В свою очередь, Хон Нам Ги поблагодарил узбекское правительство за вручение почётной медали профессору Чхве Чжэ Уку, консультировавшего карантинные власти Узбекистана.

Представители двух стран также обсудили пути расширения торговли между странами и присоединение Узбекистана к Всемирной торговой организации (ВТО).