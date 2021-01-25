Амстердам, , 14:40 — REGNUM Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который в скором времени покидает данный пост, высказал свое мнение по поводу протестов, прошедших в стране из-за введения жестких ограничительных мер, связанных с пандемией. Его слова 25 января приводит телеканал NOS.

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Глава правительства Нидерландов назвал проходившие в стране протесты «преступным насилием», которое «не имеет ничего общего с борьбой за свободу».

«Это недопустимо. Любой нормальный человек может осознавать это только с ужасом. Что случилось с этими людьми?», — сказал Рютте.

При этом нидерландский премьер-министр заявил, что 99% жителей страны, по его мнению, поддерживают комендантский час и другие ограничительные меры и добавил, что он очень уважает мэров городов страны, полицию и журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более ста человек были задержаны сотрудниками полиции в ходе несанкционированной акции протеста против жёстких ограничительных мер, введённых властями в Нидерландах.

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