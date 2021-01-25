Сельское поселение Завидово, Тверская область, , 14:30 — REGNUM Дистанционные формы обучения в России в основном носят временный характер и не станут основным форматом. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.

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«Переход на полностью удалённый, дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой, связанной, как мы все понимаем, с распространением коронавируса», — заявил Путин.

Он отметил, что в результате введения дистанционного режима обучения вузы столкнулись с объективными сложностями с организацией практических занятий.

«В целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний. Уверен, что вместе с преподавателями вы обязательно наверстаете то, что упущено, если эти упущенные моменты есть», — подчеркнул президент.