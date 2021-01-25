Москва, , 14:29 — REGNUM Сербия не использовала шанс на ужесточение позиции по Косово в период правления президента США Дональда Трампа, в результате чего Белград находится в проигрышных позициях по Косово перед новой администрацией Белого дома. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

«Если говорить о смене власти в США и как это повлияет на переговоры по Косово, то тут радости мало. Все последние годы президент Сербии Александар Вучич посвящает переговорам по Косово — в частности, переговорам с США. Это вполне логично. США — держава, поддерживающая косовских сепаратистов. Без США «косовской проблемы» не было бы. Но в последние четыре года перед Белградом появился микрошанс, когда гладкая работа госаппарата США случайно была нарушена. Появился президент «со стороны», который начал импровизировать и пересматривать основы американской политики. Этот шанс появился и для Белграда», — сказал Энгельгардт.

Он напомнил, что политические изменения происходили и в Приштине: «Более того — к власти пришёл ненадолго несистемный политик, и если посмотреть, как эти шансы были использованы Белградом, то мы видим, что по итогу практически нет позитивных результатов. Были вложены огромные усилия в доверительные отношения с президентом США Дональдом Трампом, сделаны очень серьёзные уступки по Ближнему Востоку, Китаю и России, а в итоге получилось, что со сменой команды в Белом доме и возвращением людей прошлых правительств, людей, чья карьера связана в том числе с балканской политикой, не стоит ожидать, что всё преобразится. Никакие обязательства Трампа, который для этих людей является противником, не имеют шансов на рассмотрение. А вот все уступки Белграда становятся стартовой позицией для новых переговоров. Мы слышим голоса о том, что сейчас и Брюссель, и Вашингтон возобновят переговоры по Косово — более того, они даже не будут соперничать».