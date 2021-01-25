Москва, , 14:22 — REGNUM Провоцируя конфликт с Россией, малые страны — члены НАТО понимают, что они являются разменной монетой. Об этом в ходе круглого стола на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

«В военных доктринах малых стран — членов НАТО есть понятие «неприемлемый ущерб». Их политика — антирусская, поэтому они себя чувствуют «передним краем». Но, провоцируя конфликт с Россией, они понимают, что они «пушечное мясо», и могут, провоцируя Россию, оказать только неприемлемый ущерб, дожидаясь ли старшего брата или в локальной борьбе пытаясь нанести такой ущерб. Этот ущерб не запланирован, необъясним с точки зрения демократического большинства, который будет стоить дорого «крыше» этих протекторатов. Они преисполнены манией величия, но выбирают такую доктрину. В этом есть важное зерно», — сказал Колеров.

По его словам, каким бы манипулятивным ни было международное право, главное, «что стоит костью у них в горле» — резолюция Совбеза ООН №1244: «Чудо, что она есть. Могли бы наших достойных людей обмануть и заболтать, и резолюция №1244 сейчас полностью в руках Сербии. Сербия не должна соглашаться на её ревизию, вступать в переговоры на тему ревизии резолюции №1244. Сам факт равных переговоров с Косово — это уже измена. Любое обсуждение и урегулирование в этих условиях должно быть возвращено в резолюцию, и это будет трезво, честно, справедливо и исторически перспективно».