Москва, , 14:19 — REGNUM Возобновление авиасообщения России с Катаром, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, коснётся и туристов. Об этом сегодня, 25 января, журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

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«Я думаю, да, конечно. Это очень важное направление: наши двусторонние отношения и различные проекты, направления нашего партнерства», — пояснил дипломат.

Кроме прочего, Катар, подчеркнул Богданов, — это важный и удобный транзит для полётов на восток, в Азию и Африку.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 января России возобновит авиасообщение сразу с четырьмя странами. Это Катар, Финляндия, Вьетнам и Индия.

Так, рейсы из Москву в Доху будут совершаться три раза в неделю. Два раза в неделю буду осуществляться рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Хельсинки. Также дважды в неделю будут летать регулярные рейсы из Москвы в Ханой и из Москвы в Дели.