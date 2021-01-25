Москва, , 14:15 — REGNUM Для нынешних властей Сербии резолюция ООН №1244 является не только формальностью, но и помехой. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

«Косово пользуется прямой поддержкой США, и лишь немногие многонациональные страны ЕС отказываются признавать Косово, потому что понимают, что не должны кидаться камнями в стеклянном доме — особенно Испания, жестоко подавляющие каталонские усилия. В этой ситуации только резолюция №1244 формально защищает суверенитет Сербии над Косово. Но мы очень хорошо знаем, что международное право — дипломатическая формальность, пока за ней не стоят факторы силы великих держав. Сербия не является великой державой — Сербия Александара Вучича стала на путь капитуляции, для неё эта резолюция — уже не только дипломатическая формальность, но и помеха: её надо объяснять, трактовать, манипулировать перед народом», — сказал Колеров.

Он подчеркнул, что несколько десятилетий назад идея с кантонизацией Косово была вполне перспективной: «Ещё 20 лет назад я робко тестировал мысль о кантонизации Косово, чтобы административно отделить сербские территории внутри Косово, понимая, что именно административные границы чаще всего становятся государственными. Но я был робкий, и сербы не хотели это слушать. Ивица Дачич тоже громко ругался на эту тему. Сейчас и кантонизация выглядит весьма оптимистичным сценарием».