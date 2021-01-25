Москва, , 14:21 — REGNUM Американской стороне следует соблюдать российские законы, на это послу США указали в связи с действиями посольства во время несогласованных акций в РФ. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире Первого канала.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел беседу с американским послом в Москве Джоном Салливаном, уточнила она. Ранее в посольстве заявили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты» и «свободу выражения мнений», а также, что наблюдают за сообщениями о протестах в 38 городах России.

«Было указано американскому дипломату на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в разных городах России 23 января прошли несогласованные с местными властями акции в поддержку блогера Алексея Навального.

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