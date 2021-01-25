Москва, , 14:11 — REGNUM Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила студентов и преподавателей с Днем российского студенчества. Об этом 25 января сообщили в секретариате вице-премьера.

Следите за развитием событий в трансляции: «Татьянин день в России: Путин пообщается со студентами — трансляция»

«C Днем российского студенчества! Татьянин день стал для нас доброй традицией, когда мы с гордостью чествуем наших студентов и преподавателей», — сказала вице-премьер.

Голикова также отдельно подчеркнула опыт и работу студентов-медиков, которые помогали врачам в работе в период пандемии COVID-19

«Сердечно благодарю вас за вклад, который вы вносите в нашу общую борьбу, и желаю вам преуспеть в профессии, сохранить любовь к медицине и веру в себя», — резюмировала вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 25 января отмечается Татьянин день — главный праздник студентов. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. В 2005 году по указу президента России праздник стал официальным.