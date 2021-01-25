Париж, , 14:32 — REGNUM Соединённые Штаты Америки больше не будут полностью отвечать за оборону Европы, заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в эфире «Радио Классик».

Ситуация не вернётся к трансатлантическим отношениям периода холодной войны, когда безопасность Европы полностью обеспечивали США. Американские власти всё чаще выступают за то, чтобы европейские страны прикладывали больше усилий, и это нормально, сказал он.

Европа рассчитывает, что отношения с США станут более тесными после перехода власти к демократу Джозефу Байдену. В первую очередь речь идёт о вопросах климата и здравоохранения, добавил Бон.

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