Бранденбург, Германия, , 13:57 — REGNUM Крупным государствам европейского Запада действительно необходимо взаимопонимание с Россией, а вот страны-лимитрофы находятся под куда большим доминированием США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 января, комментируя высказывания немецкого политика Маттиаса Платцека.

Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Бранденбурга в интервью RND заявил, что ЕС должен быть заинтересован в возобновлении взаимовыгодных отношений с Россией. Если оттолкнуть Россию к Китаю, то ЕС может остаться в геополитическом «одиночестве» в случае избрания в США «неправильного» президента, отметил он.

« Тесные отношения и взаимопонимание с нашей страной действительно жизненно необходимы Западной Европе. Я намеренно говорю о традиционной Европе, крупных странах европейского Запада. Страны-лим и трофы, с одной стороны, в настоящее время специфическим образом на антироссийской основе решают задачи выживания их постсоветских элит, а с другой, — находятся под несравненно большим доминированием США, чем, скажем, Германия и Франция.

В этом, в уровне задач, и состоит различие между политиками разных частей Европы; у них разные политические традиции. Тем не менее таким, как Маттиас Платцек, трудно будет сейчас развернуть политику Европейского союза в конструктивном направлении. Набранная антироссийская инерция слишком сильна. А наша страна в этих обстоятельствах действительно ещё более усилит сближение с Китаем.

Тем не менее разговор о «возобновлении взаимовыгодных отношений» с Россией и устраивающей обе стороны «архитектуре безопасности» небесполезен. По первому пункту очень многое определится в связи с судьбой «Северного потока — 2»: будет ли этот не просто взаимовыгодный, а даже более выгодный для Европы, чем для России, проект введён в строй или не будет. Что же до безопасности, то европейцам надо просто выполнять известные договорённости между НАТО и Россией, в частности Основополагающий акт НАТО — Россия. В нём, по крайней мере, заявлялось, что НАТО и Россия не рассматривают друг друга как противников.

В отношениях между Россией и Европой, конечно, очень велика роль США. Она всегда была деструктивной, Вашингтону тесное сотрудничество между Москвой и Берлином или Москвой и Парижем — осложняющий жизнь фактор. Эта разрушительность, однако, в разные периоды, при разных администрациях была различной. Сейчас она зашкаливает. Посмотрим, что будет дальше и как на эту линию будут реагировать европейцы.