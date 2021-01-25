Москва, , 13:54 — REGNUM Важным фактором «косовского вопроса» является сокращение сербского населения на косовской территории и выступления 90% албанцев в Косово за независимость. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

«Я рискую навлечь на себя критику со всех сторон, но я практик. Проблема сербского края Косово рассматривается с противоположных позиций: с одной стороны — это патриоты Сербии, отрицающие сепаратизм, и вторая — позиция Запада, позиция президента Сербии Александара Вучича, фанатов Вучича в Москве и «кабинетных теоретиков» внешней политики. Последние выступают за соглашение по Косово любой ценой — даже признания Белградом независимости Косово и антисербского апартеида. Сербское население края сокращается, 90% албанского населения Косово выступает за независимость. Это фактор», — сказал Колеров.

Он напомнил, что на днях был прямо произнесён лозунг о «великой Албании» и слова об объединении в «великую Албанию»: «Прямо заявлены претензии Албании на территории внутренней Сербии с компактным албанским населением».

Колеров напомнил о появлении «мощного и правящего албанского этнического фактора в Северной Македонии»: «Сейчас у них «золотая акция». Точно так же на днях была создана политическая албанская сила в Черногории. Всё это повторяет прежние претензии «великой Албании». В настоящих условиях политическое, демографическое и криминальное влияние Албании будет расти».