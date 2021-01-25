Лос-Анджелес, США, , 14:26 — REGNUM В Лос-Анжелесе полным ходом идет прививочная компания. Людей от COVID-19 вакцинируют прямо на стадионе Доджер и тут же выдают бумажную карту CDC с написанными от руки данными: когда была сделана прививка и какой вакциной.

Карта CDC впервые появилась в 1880-х годах, при её предъявлении ученикам было позволено вернуться в школы во время вспышки оспы. Теперь для жителей округа Лос-Анджелес доступен и цифровой формат такой карты.

О такой возможности 24 января 2021 года сообщил Киф Лесвинг в статье «Компании стремятся создать цифровые паспорта для подтверждения получения вакцины против COVID-19», опубликованной на сайте CNBS, перевод которой предлагается вашему вниманию.

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В Лос-Анджелесе граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19 и зарегистрировавшиеся в специальном мобильном приложении Los Angeles Wallet, получают текстовое сообщение со ссылкой на ту же информацию, что содержится и на бумажной карточке CDC. Приложение также напоминает пациенту, когда ему нужно посетить прививочный пункт для того, чтобы получить вторую дозу вакцины.

Эти данные добавляются в Apple Wallet, встроенное приложение для iPhone, которое обычно используется для хранения таких вещей, как билеты на мероприятия и посадочные талоны на самолет. Его также можно добавить в Google Wallet или загрузить в виде файла PDF.

Пропуск Los Angeles Wallet — один из первых примеров в Соединенных Штатах цифрового подтверждения получения вакцины против COVID-19, когда пациенты могут хранить информацию, связанную с их статусом вакцинации, на своих телефонах и быстро предоставлять ее всем, кому это может понадобиться, например авиакомпания, в школах или на стадионах, где проводится концерт.

Другой вопрос, будет ли запись в Los Angeles Wallet достаточным основанием для таких организаций, как стадионы, школы и авиакомпании, для того, чтобы открыть свои двери клиентам.

В настоящее время отсутствует международное или национальное правовое обоснование методов внедрения пропусков или паспортов вакцинации, поэтому компании, которые проводят крупные мероприятия, не имеют полномочий использовать такой инструмент.

FDA не давало разрешения частным или государственным компаниям предоставлять кому бы то ни было результаты вакцинации в режиме реального времени. Комитет Всемирной организации здравоохранения, занимающийся этой темой, провел совещание на прошлой неделе по этому вопросу, но до сих пор не опубликовал его результаты.

Пропуска Los Angeles Wallet по сути представляют собой цифровую версию старого бумажного сертификата. При этом у властей нет возможности проверить, законна ли она.

Между тем, множество различных компаний, торговых групп и некоммерческих организаций спешат создать определенные системы безопасности, которые гарантируют им непрерывность бизнес-процессов.

Например, авиакомпании особенно заинтересованы в системах автоматической проверки тестов на COVID-19 или подтверждения вакцинации, поскольку второй год подряд сталкивается с экономической депрессией в сфере международных поездок.

Ник Керин, старший вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) считает, что «мир предъявляет требования к доказательствам того, что вы прошли тест или получили вакцину, чтобы иметь возможность путешествовать».

» Мы не можем сделать это вручную для всей планеты. В конечном итоге нам нужна оцифровка », — заявил он.

На прошлой неделе авиакомпания Emirates Airlines заявила, что будет использовать приложение TravelPass, разработанное IATA, для проверки тестов на COVID-19 перед вылетом из аэропорта Дубая. IATA надеется, что система сократит длинные очереди в аэропортах, если сотрудникам не придется вручную проверять бумажные документы.

Керин также считает, что необходимо как можно скорее расширить приложение TravelPass на вакцины.

Соблюдение медицинской конфиденциальности в цифровом пропуске — еще дин довод в его пользу: охранник или чиновник не получает доступ к медицинским данным, которые обычно указаны на бумажной карточке, например, какую вакцину или тест получил человек и где была сделана прививка. Вместо этого система должна быть такой же простой, как сканирование штрих-кода и быстрое получение ответа «да» или «нет».

» Все дело в том, что цифровой верификатор проверяет вас на соблюдение правил авиакомпаний , — говорит Пол Мейер, генеральный директор компании Commons Project, разрабатывающей приложение для паспортов вакцинации под названием CommonPass, которое тестирует авиакомпания United Airlines. — Правило может заключаться в том, что вам нужно пройти тест в течение последних 72 часов или вам нужно получить обе дозы вакцины Pfizer или Moderna. CommonPass даёт только красный или зеленый цвет ».

Компания Commons сотрудничает с группой IT-гигантов в области здравоохранения над разработкой общих стандартов — по сути, нового типа компьютерных файлов, который может содержать записи о вакцинации при соблюдении безопасности информации.

IT-гиганты, в число которых входят Microsoft, Oracle, Salesforce, Cerner, Epic и Cigna, не ограничиваются только доказательством наличия вакцин, создавая мир, в котором медицинские записи могут быть получены из медицинских центров и будут доступны на смартфоне.

Рынок технологий для электронных медицинских карт потенциально огромен: по одной из оценок, он достиг $31,5 млрд в 2018 году и ежегодно растет на 6%. Apple уже имеет систему, позволяющую людям хранить медицинские записи на своих телефонах, и её также можно использовать для записей о вакцинировании.

Тем не менее, некоторые люди, работающие над этими технологиями, опасаются, что требования к таким паспортам могут быть переоценены в рамках решения краткосрочной проблемы — вернуть людей к привычной форме работы и развлечений. В качестве неудачного примера они приводят уведомление о заражении — новую технологию, разработанную Apple и Google на ранней стадии пандемии, которая должна была анонимно предупреждать людей о том, что они, возможно, подверглись воздействию коронавируса. Приложения начали запускаться в США только во второй половине прошлого года и не получили широкого распространения.

Разнообразие подходов означает, что единая унифицированная система электронный паспортов вакцинации вряд ли появится в США. Вместо этого людям, вероятно, потребуется несколько доказательств — одно электронное подтверждение для авиакомпании, пропуск в бумажной форме для посещения школы и ещё одно приложение для посещения спортивных соревнований.

« Если каждый создаст свою собственную систему учетных данных, эти системы не смогут естественным образом коммуницировать друг с другом , — сказала Дженни Вагнер, директор программ Linux Foundation Public Health. — Если вы собираетесь пойти в кино, в офис иполететь на самолете, вам придется загрузить три разных приложения, сгенерировать учетные данные тремя разными способами и оформить документы три раза ».

20 января 2021 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России «ковидные» паспорта вводиться не будут, но будет введен электронный реестр привившихся от коронавируса.

« Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами — это недопустимо », — сказала она.

Между тем 18 января 2021 года глава республики Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что антиковидные паспорта планируется выдавать жителям региона, которые перенесли COVID-19, имеют антитела или поставили прививку от COVID-19.

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