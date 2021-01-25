Сеул, , 14:31 — REGNUM В Южной Корее расширят права супружеских пар, не состоящих в браке. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей министерства гендерного равенства и семей.

Согласно четвертому плану семейного здоровья, рассчитанного на период 2021—2025 гг., дополнительные права получат супружеские пары, не состоящие в зарегистрированном браке, поскольку их число ежегодно растёт.

По состоянию на 2010 год, на семьи, состоящих из одного человека, приходилось 23,9% населения, а к 2019 году показатель вырос до 30,2%. На долю супружеских пар с детьми, не состоящих в браке в 2010 году приходилось 37% населения, однако к 2019 году показатель сократился до 29,8%.

Эксперты считают необходимым признать другие формы семьи, не основанных на браке, а также обеспечить им те же права и льготы, что и традиционным семьям. Предусмотрено также предоставление родителям возможности выбирать фамилию своих детей. Теоретически этот выбор гарантируется законом, однако на практике приоритет отдаётся фамилии отца.