Москва, , 13:52 — REGNUM Вопрос о том, чтобы направить своих новых военных советников в Центральноафриканскую Республику (ЦАР), может быть рассмотрен властями России в случае, если от властей ЦАР будет обращение на эту тему. Об этом 25 января сообщил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Это (вопрос о необходимости военных советников из России) оценивать должно избранное демократическим путем руководство ЦАР», — приводит его слова ТАСС.

Также Богданов уточнил, что просьбы легитимного представителя суверенной страны всегда рассматриваются самым внимательным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что в ЦАР правительство ввело чрезвычайное положение из-за наступления отрядов мятежников на столицу страны Банги.